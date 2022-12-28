Как избежать переедания на Новый год

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Россияне не могут не суетиться и избегать ажиотажа перед Новым годом – продуктовые магазины ломятся от очередей, а 1 января начинается сезон общего обжорства из-за праздничных каникул и калорийной новогодней еды.
За тазиком оливье неминуемо следует сельдь под шубой, которую затем заменяет мимоза. Все это сопровождается морем алкоголя. По словам диетолога Анны Верхоланцевой, можно не только за считанные дни разжиреть с таким образом жизни, но и заработать себе изжогу, диарею и обострение хронических болезней.
Интоксикация же является массовой оттого, что распознать своевременно ее довольно сложно: жирная пища со спиртным оттягивает проявление первых симптомов опьянения.
Вывод прост: знайте меру и налегайте на овощи и фрукты. Алкоголь можно заменить водой, а заправлять салаты вместо майонеза лучше всего йогуртовым соусом.
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