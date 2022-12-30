Как составить правильное для здоровья меню на Новый год

Как составить правильное для здоровья меню на Новый год
Фото: unsplash.com
Многие, как правило, переедают в торжественную ночь

Начать питаться правильно можно уже в новогоднюю ночь, не дожидаясь наступления Нового года. Советами по составлению меню на 31 декабря поделился диетолог Михаил Гаврюшин. 

Эксперт предупредил, что лучше не устраивать себе долгую голодовку перед основным застольем – в таком случае получится не переедать. Если человек делает большие паузы, то начинают включаться защитные механизмы, которые вынуждают организм накапливать питательные вещества "прозапас" – как правило, в качестве жировых отложений.

Лучше всего начать день с белкового завтрака, обед должен быть легче обычного. К примеру, суп и овощи с курицей. 

Привычные рецепты в виде салата "Оливье" можно сделать более полезными, заменив колбасу на отварное куриное мясо или говядину, а вместо соленых огурцов положить свежие. Морковь лучше не переваривать, поскольку это позволит сохранить больше питательных веществ, а майонез заменить на смесь йогурта с горчицей и оливкового масла.

Отказаться совсем лучше от шпрот, колбасы, свинины, сладостей и бананов. На замену сладкому можно поставить на стол фрукты. 


Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ

Эксперты Поднебесной внимательно следят за развитием событий

Украинская ракета ударила по Белоруссии

Информация появилась в прессе республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей