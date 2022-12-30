Как составить правильное для здоровья меню на Новый год

Многие, как правило, переедают в торжественную ночь

Начать питаться правильно можно уже в новогоднюю ночь, не дожидаясь наступления Нового года. Советами по составлению меню на 31 декабря поделился диетолог Михаил Гаврюшин.

Эксперт предупредил, что лучше не устраивать себе долгую голодовку перед основным застольем – в таком случае получится не переедать. Если человек делает большие паузы, то начинают включаться защитные механизмы, которые вынуждают организм накапливать питательные вещества "прозапас" – как правило, в качестве жировых отложений.

Лучше всего начать день с белкового завтрака, обед должен быть легче обычного. К примеру, суп и овощи с курицей.

Привычные рецепты в виде салата "Оливье" можно сделать более полезными, заменив колбасу на отварное куриное мясо или говядину, а вместо соленых огурцов положить свежие. Морковь лучше не переваривать, поскольку это позволит сохранить больше питательных веществ, а майонез заменить на смесь йогурта с горчицей и оливкового масла.

Отказаться совсем лучше от шпрот, колбасы, свинины, сладостей и бананов. На замену сладкому можно поставить на стол фрукты.



