"Дьявольское начало проиграет": югорские шаманы дали прогноз для России на 2023 год

"Дьявольское начало проиграет": югорские шаманы дали прогноз для России на 2023 год
Фото: www.unsplash.com
Новый год обещает быть благополучным

Завершившийся 2022 год для многих стал настоящим испытанием. Тяжелая обстановка на международной арене, кровопролитные конфликты, экономический кризис и общее отсутствие стабильности серьезно снизили качество жизни россиян. Однако наступивший, 2023 год, обещает быть более благополучным. По крайней мере, с таким заявлением выступили югорские шаманы.

Ясновидящие из Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что в текущем году экономика Российской Федерации пойдет на подъем. Цены на нефть и другие энергетические ресурсы останутся на высоком уровне, что позволит нашей стране пополнить казну.

Кроме того, опытные шаманы поделились прогнозом на поводу конфликта, развернувшегося на территории украинского государства. Шаманы утверждают, что специальная военная операция по демилитаризации Незалежной должна завершиться к концу текущего года. Возможно, достигнуть мира удастся уже в мае 2023-го.

"Россия – это светлое начало, поэтому западное, дьявольское, обязательно проиграет", – подчеркнул один из шаманов.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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