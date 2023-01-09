Когда в России отступят январские морозы

Холодный антициклон прокатится по всей стране с запада на восток

К середине января морозы в центре европейской части России отступят, а погода станет теплее, заявил ведущий специалист "Фобоса" Александр Синенков.

Характер погоды пока что определяется холодным антициклоном в этой части страны. Однако он будет смещаться на восток.

"А к нам с запада начнет постепенно продвигаться более теплый воздух, который через пару дней захватит регионы центра европейской части России. При этом изменится направление ветра. Уже сегодня будет преобладать юго-восточный и южный ветер, в то время как до этого был северный", – указал специалист для телеканала "МИР24".

К выходным температура повысится до двух-трех градусов мороза в центре европейской части РФ.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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