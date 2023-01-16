Какая будет погода на Крещение 19 января в Москве и Московской области

Ожидается, что день окажется достаточно теплым

Крещенских морозов в этом году в Московском регионе не будет. Скорее всего, проводить православный праздник придется под зонтами, рассказали в Центре "Фобос". 

Понедельник будет самым дождливым днем на неделе, во вторник ожидается снегопад, который быстро растает – температура днем поднимется до +5°C. В среду будет еще немного теплее, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Поэтому в четверг, 19 января, погода ожидается нетипичной для Крещения и достаточно теплой Специалисты говорят, что в этом году крещенские морозы пришлись на Рождество. В целом до конца зимы резкого похолодания не будет. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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