Лишат половины пенсии: россиян предупредили о проблемах с выплатами

Деньги нередко забирают за долги

Пенсионеры могут лишиться до половины пенсионных отчислений – ограничения в выплатах будут накладывать ежемесячно. Подобные действия могут предпринять судебные приставы в том случае, если человек имеет непогашенные долги. Об этом напомнила юрист Полина Гусятникова.

Списание максимального размера, 50%, возможно только в том случае, если пенсионные выплаты превышают два прожиточных минимума – один приставы обязаны оставлять человеку, чтобы он мог себя прокормить. Это 12 363 рубля для пенсионеров без учета региона. Однако в некоторых субъектах размер прожиточного минимума может отличаться.

По словам юриста, изымать средства могут из-за долгов по кредиту, ЖКХ и подобным, сообщает РИА ФАН. Однако пенсионеры в этом вопросе более привилегированная группа граждан, поскольку при невысокой пенсии они лишаются сравнительно небольшой суммы.

Люди, которые еще не достигли пенсионного возраста, могут лишиться сразу всех своих накоплений. Однако с 1 февраля, согласно новому закону, на счете обязаны оставлять прожиточный минимум. Обо всех важных изменениях со следующего месяца подробнее рассказано в материале "Утра".