Лишат половины пенсии: россиян предупредили о проблемах с выплатами

Лишат половины пенсии: россиян предупредили о проблемах с выплатами
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деньги нередко забирают за долги

Пенсионеры могут лишиться до половины пенсионных отчислений – ограничения в выплатах будут накладывать ежемесячно. Подобные действия могут предпринять судебные приставы в том случае, если человек имеет непогашенные долги. Об этом напомнила юрист Полина Гусятникова. 

Списание максимального размера, 50%, возможно только в том случае, если пенсионные выплаты превышают два прожиточных минимума – один приставы обязаны оставлять человеку, чтобы он мог себя прокормить. Это 12 363 рубля для пенсионеров без учета региона. Однако в некоторых субъектах размер прожиточного минимума может отличаться. 

По словам юриста, изымать средства могут из-за долгов по кредиту, ЖКХ и подобным, сообщает РИА ФАН. Однако пенсионеры в этом вопросе более привилегированная группа граждан, поскольку при невысокой пенсии они лишаются сравнительно небольшой суммы. 

Люди, которые еще не достигли пенсионного возраста, могут лишиться сразу всех своих накоплений. Однако с 1 февраля, согласно новому закону, на счете обязаны оставлять прожиточный минимум. Обо всех важных изменениях со следующего месяца подробнее рассказано в материале "Утра". 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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