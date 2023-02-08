Выплатят сразу две пенсии: правительство решило порадовать россиян

Изменения уже вступили в силу

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время недавнего заседания объявил, что россиян ожидают нововведения в социальном обеспечении граждан. Мера коснется выплаты пенсий гражданам, которые пошли в качестве добровольца в зону СВО.

Глава российского правительства отметил, что нужно повышать социальную защищенность людей, которые принимают участие в спецоперации. Поэтому правила оформления пенсий по инвалидности для них нужно скорректировать.

Мишустин заявил, что теперь все бойцы, которые получили травму, ранения или какие-то заболевания в ходе боевых действий могут рассчитывать на получение двух пенсий одновременно. К примеру, положенных выплат инвалидам на ежемесячной основе, а также различных компенсаций, которые положены от государства при таких ситуациях.

Он также анонсировал новые меры по поддержке военных, которые будут приняты позднее. По его словам, правительство уже одобрило инициативу, согласно которой ветеранам боевых действий полагается денежное пособие каждый месяц.

В конце прошлого года указом Владимира Путина добровольцев, которые принимают участие в СВО, прировняли к ветеранам боевых действий. При получении увечья их наделяют статусом инвалидов боевых действий.