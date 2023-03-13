Кому повысят пенсии с 1 апреля: рассказала экономист

Размер социальных выплат увеличат на 3,3%

С 1 апреля в РФ проводится индексация социальных выплат для льготников. Их планируют поднять на 3,3 процента в 2023 году. Для соответствующих целей правительство выделит из федерального бюджета 15,57 млрд рублей.

По словам экономиста Людмилы Ивановой-Швец, осенью прошлого года общая численность льготных категорий, получающих соцвыплаты, составляла практически 3,5 млн человек. Речь идет о тех россиянах, которые не имеют страховой пенсии по старости, а также инвалидах, и детях, потерявших кормильца. Фактически, речь идет о населении, получающем помощь от государства.

К слову, индексация выплат не всегда вызвана ценовым ростом. Однако в регионах категории, имеющие право на льготы, получают доплаты до прожиточного минимума, который устанавливается в каждом субъекте в определенном объеме.

Специалист указала, что в 2022 году соцпенсии проиндексировали планово с 1 апреля на 8,6%.