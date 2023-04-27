Увеличение пенсий в два раза: россиянам сообщили важную новость

Увеличение пенсий в два раза: россиянам сообщили важную новость
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многих порадовало бы такое решение властей

Большинство российских пенсионеров считают существующие размеры выплат в стране недостаточными. По их мнению, пенсия должна быть не меньше 47 тыс рублей в месяц, а лучше – 50 тыс рублей, свидетельствуют данные опроса компании SuperJob.

О необходимости увеличить размер пенсии до 51,3 тыс рублей заявляют московские жители, в других регионах требования немного скромнее, но тоже варьируются в районе 45 тыс рублей. Меньше всего денег нужно пенсионерам Ярославля и Ижевска – они считают достойными выплаты в размере 42 тыс рублей.

При этом средний размер пенсии в России на данный момент составляет 20,6 тыс рублей, а всего ее получает почти 41,8 млн человек, сообщает URA.RU. И, несмотря на запросы со стороны россиян, пока достаточной индексации выплат в стране не планируется. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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