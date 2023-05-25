Часть россиян полностью лишится пенсий из-за решения ФСС

Часть россиян полностью лишится пенсий из-за решения ФСС
Фото: Саша Легкий/Global Look Press/www.globallookpress.com
Без денег могут остаться те, кто уехал из страны

В пенсионном законодательстве предусмотрены несколько правил, согласно которым граждан могут лишить выплат по старости. К примеру, если человек не получал их в течение последних шести месяцев, рассказала вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. В таком случае начисление пенсии будет приостановлено на неопределенный срок – до тех пор, пока человек не придет в Фонд социального страхования граждан и не напишет заявление.

Также существуют нормы, согласно которым можно насовсем лишиться пенсии. К примеру, в случае предоставления неверных сведений о праве на получение выплат, прекращение законных оснований для получения пенсии, либо переезд из России. Лишить денег могут и инвалидов, если они не прошли переосвидетельствование, сообщает телеканал "360". Однако, по словам Хрусталевой, даже в таких ситуациях есть шанс вернуть себе пенсию.

"В случае прекращения законных оснований это возможно только в связи с изменившимися обстоятельствами. Для этого нужно будет пройти снова весь путь оформления по новым основаниям",

– подытожила она, передает "Радио 1".

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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