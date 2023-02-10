Российский спасатель рассказал об ужасном качестве обрушенных домов в Турции

Сотрудник МЧС работает на разборе завалов

Россия направила в Турцию команду спасателей, которые помогают стране справиться с последствиями самого губительного землетрясения. По предварительным данным погибло более 18 тыс человек, и количество жертв продолжает расти по мере разбора завалов.

Российский сотрудник МЧС Андрей, который сейчас работает в Турции, рассказал, из-за чего рушились целые кварталы. По его словам, качестве бетонных перекрытий многоэтажных домов оказалось "просто отвратительным" – в большинстве строений состояли на 90% из морской гальки и лишь на 10% из цемента.

"Разбор очень сложный, плиты при подъеме техникой крошатся под собственным весом и рассыпаются в труху, оставляя на крюках кранов пучки арматуры. Шансов на выживание в таких конструкциях у людей практически не было", – написал спасатель.

В разборе завалов им помогают собаки, которые пытаются найти выживших. Один раз им пришлось несколько часов биться с бетонной плитой и арматурой, чтобы достать людей, однако по итогу они обнаружили тела двух погибших – женщины и ребенка.

"Собаки тоже ошибаются…", – передает его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".