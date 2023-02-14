На центральные регионы России надвигаются температурные качели

Такого в стране давно не было

В ближайшие дни в центральной части России ожидаются резкие температурные перепады. По словам синоптика, главы ситуационного центра Росгидрометцентра Юрия Варакина, "качели" затронут и Москву.

Туда же эксперт относит и весь столичный регион, а также большинство регионов ЦФО, уточняет телеканал МИР24. Виной всему циклон. Атмосферные фронты надвигаются с северо-запада – Ленинградской и Новгородской областей.

"В Москве температура будет от минус 3 до плюс 1 градуса, со снегом и мокрым снегом, с гололедицей. Затем фронтальные осадки будут смещаться на юг, вплоть до средней и нижней Волги и Центрально-Черноземных зон. То есть уже 15 февраля этот циклон будет находиться южнее Волгоградской области", – заявил эксперт.


Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Сделано важное заявление об освобождении Артемовска

Город окружили с трех сторон

Российские истребители над Польшей переполошили НАТО

Военные сообщили о воздушном инциденте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей