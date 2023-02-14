На центральные регионы России надвигаются температурные качели

Такого в стране давно не было

В ближайшие дни в центральной части России ожидаются резкие температурные перепады. По словам синоптика, главы ситуационного центра Росгидрометцентра Юрия Варакина, "качели" затронут и Москву.

Туда же эксперт относит и весь столичный регион, а также большинство регионов ЦФО, уточняет телеканал МИР24. Виной всему циклон. Атмосферные фронты надвигаются с северо-запада – Ленинградской и Новгородской областей.

"В Москве температура будет от минус 3 до плюс 1 градуса, со снегом и мокрым снегом, с гололедицей. Затем фронтальные осадки будут смещаться на юг, вплоть до средней и нижней Волги и Центрально-Черноземных зон. То есть уже 15 февраля этот циклон будет находиться южнее Волгоградской области", – заявил эксперт.



