Высота сугробов в Москве достигла рекордного значения за всю зиму

Значения могут разниться в разных районах города

Высота снежного покрова в российской столице достигла отметки в полметра. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сперва в понедельник утром специалисты зафиксировали размер сугробов в 38 см, сообщает МИР24. При этом они предупредили, что параметр должен увеличится в течение дня.

К обеду он достиг 55 см – такие значения были зарегистрированы на станции Черусти в Московской области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".