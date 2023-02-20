Высота сугробов в Москве достигла рекордного значения за всю зиму

Значения могут разниться в разных районах города

Высота снежного покрова в российской столице достигла отметки в полметра. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сперва в понедельник утром специалисты зафиксировали размер сугробов в 38 см, сообщает МИР24. При этом они предупредили, что параметр должен увеличится в течение дня.

К обеду он достиг 55 см – такие значения были зарегистрированы на станции Черусти в Московской области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе призвали передать Украине F-16 для ударов по России

Альянс готов лоббировать поставки истребителей

"Окончательный конец": сделано заявление об уходе Лукашенко с поста

В ЕС назвали условие, при котором президент лишится своего места

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей