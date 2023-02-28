Москвичам пообещали морозы в начале марта

Весна будет лишь на календаре

Со 2 марта в Москве ожидается оттепель, во второй половине недели воздух прогреется до двух градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, до тех пор погода будет морозной – еще в первой половине недели ожидается до 3 градусов ниже нуля, передает телеканал МИР24.

"Это на 1,5-2 градуса ниже климатической нормы, то есть нормальная зимняя погода будет", – указал синоптик.



Главный специалист "Фобоса" Александр Синенков сообщил, что в европейской части России в начале марта ожидается порывистый ветер и мокрый снег.