В шубе и бриллиантах: таинственная спутница Лукашенко в Москве попала на фото

Девушка соответствует "любимому" типажу президента

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл 17 февраля в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Лидеры намерены обсудить вопросы общей повестки, включая темы безопасности стран. Свой визит президент республики совершил в преддверии обращения главы России к Федеральному Собранию, и как долго он пробудет в столице неизвестно.

Лукашенко прилетел на частном самолете не один. Компанию ему составила неизвестная белокурая девушка, которая здоровалась с встречающей делегацией наравне с президентом. На ней была надета серая шуба, а в ушах блестели дорогие камни. Кем именно является неизвестная не сообщалось. Ее фотографии были опубликованы пресс-службой главы Белоруссии.

В интернете информации о том, кем является девушка, нет. Однако по внешним данным она отвечает всем вкусам Александра Лукашенко – известно, что белорусский лидер предпочитает блондинок.

До этого ходили слухи, что, несмотря на официальный брак, президент проживает со своим бывшим лечащим врачом Светланой Коношенко. Ее фотографии также публиковали в Сети.

О встрече в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились еще 5 февраля. Они намеревались обсудить вопросы продвижения связей в рамках Союзного государства, сообщает телеканал "360".