"Окончательный конец": сделано заявление об уходе Лукашенко с поста

"Окончательный конец": сделано заявление об уходе Лукашенко с поста
Фото: пресс-служба президента Белоруссии
В ЕС назвали условие, при котором президент лишится своего места

Польский лидер Анджей Дуда дал интервью украинским журналистам в преддверии годовщины начала СВО. Он оценил, насколько высока вероятность вступления Белоруссии в конфликт.

Президент отметил, что сейчас европейские лидеры ожидают от Минска абсолютно любых решений, поскольку не могут быть до конца уверенными в том, что Лукашенко не поддастся якобы давлению со стороны Путина. Однако если он решится на этот шаг, это будет означать гибель множества неподготовленных к боевым действиям белорусов, поскольку у них не было бы мотивации сражаться. Во-первых, нация не является враждебной по своей сути. Во-вторых, у них нет решимости стоять на своих позициях до конца, как у украинцев.

Дуда уверен, что в случае вступления белорусской армии в СВО будущего для Лукашенко в качестве президента не будет, сообщает Общественная служба новостей.

"Это будет означать для него окончательный конец, потому что народ практически, на мой взгляд, будет против него. Ситуация могла полностью выйти из-под его контроля", – заявил глава Польши.

По его словам, сейчас Лукашенко контролирует население террром, принуждая протестующих к повиновению с помощью насилия. Но если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, в которое они не верят, то для белорусского президента это обернется плохими последствиями, передает URA.RU

Источник: сайт Президента Польши ✓ Надежный источник
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