Группа действовала под кураторством украинских спецслужб

Украинские спецслужбы провалили дело по уничтожению российского самолета радиоразведки и наведения А-50 – в Белоруссии позднее был задержан исполнитель с пособниками, сообщил глава республики Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии уточнил, что Киев начал готовиться к операции вместе с коллегами из Соединенных Штатов несколько месяцев назад. В разработку СБУ попал гражданин РФ с паспортом Украины – уроженец Кривого Рога, живший в Крыму. В 2014 году его завербовали украинские спецслужбы.

Задержанные причастны к террористическим актам на аэродроме в Энгельсе, где, по некоторым данным, располагалась стратегическая авиация РФ. Лукашенко указал, что Минск изумился применениями противником "самых высоких технологий". Организатора неудавшегося теракта "маршрутировали" перед тем, как отправить в республику.

Для совершения теракта диверсанты использовали малогабаритный БПЛА – крупный российские ПВО бы могли заметить, уточняет "Радио 1".

В конце февраля медиа сообщали, что в белорусских Мачулищах на аэродроме прогремели взрывы – по некоторым данным, пострадал самолет А-50. Спустя некоторое время был опубликован ролик с целым самолетом, ставший "героем фейка" от экстремистов, как указывал телеканал "Беларусь 1".

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в РФ объявили официальное предостережение иностранцу, планировавшему принять участие в конфликте на стороне Украины.