Кремль прикрыл Лукашенко "ядерным зонтиком" - СМИ

Кремль прикрыл Лукашенко "ядерным зонтиком" - СМИ
Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Выбора нет ни у России, ни у Белоруссии

Западные медиа убеждают свою аудиторию, что у России в действительности отсутствует намерения в размещении боеголовок в Белоруссии – по крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты из Штатов. Американцев успокаивают, что у самого НАТО имеется в Европе такой же ядерный потенциал.

Суетится и Польша, которая давно рвется "наступать" – Варшава давно стремится захватить белорусские земли и поставить "законного лидера" в виде забытой всеми Светланы Тихановской. Однако сама Белоруссия, являющаяся важным союзником Москвы, до сих пор была не защищена от внешних угроз.

С середины 90-х годов лидеров бывших союзных стран пытались убедить в отказе от хранения ядерного оружия – что и удалось сделать при общих усилиях России и Штатов. Спустя тридцать лет, когда Москва поняла, что все договоренности американцы готовы использовать лишь в гигиенических целях – а потому рассчитывать можно на себя.

К тому же, у Александра Лукашенко не так много вариантов политического маневрирования. А потому ему самому понадобились гарантии. 

Таким образом, пишет МК, речь идет о "принципе двух ключей" при стремлении двух стран обезопасить себя от атак извне. "Союзное государство" – довольно удобный формат для текущих реалий.

"Сейчас внутри этого "государства" по-прежнему два центра власти: Кремль в Москве и Дворец Независимости в Минске. Однако теперь эти два центра власти скреплены (или скоро будут скреплены) ядерным канатом", – говорится в материале.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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