"Мой век заканчивается": Лукашенко сделал заявление об уходе с поста

"Мой век заканчивается": Лукашенко сделал заявление об уходе с поста
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии утверждает, что он "наелся" собственным правлением

Александр Лукашенко выступил 31 марта в Минске во время ежегодного обращения к народу. В своей речи президент затронул тему вероятного ухода с поста главы Белоруссии.

Президент утверждает, что его попрекают в том, что он якобы создал Конституцию для себя. В действительности он хочет настоящей демократизации, насколько это возможно. По его словам, людям нужно жить по закону. И сейчас все бегут к главе государства, чтобы он принял окончательное решение – в текущей ситуации это правильно, но это "тяжелый крест", заявил он.

Лукашенко утверждает, что думает о будущем. У него, как и у многих, есть дети и внуки, которые должны жить в мирной и независимой стране. И если он не будет занимать свой пост, то пострадают его наследники – "их будут давить со всех сторон". Это для него неприемлемо.

"Поверьте, мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не стану", – уверяет лидер.

Он заявил, что и его дети не станут после него главами Белоруссии.

При этом Александр Лукашенко утверждает, что и умирать он в ближайшее время не собирается. 

Что касается украинского конфликта, то, по словам главы Белоруссии, приступить к переговорам следует немедленно и без предварительных условий от каждой стороны, сообщает "Свободная пресса". 

Источник: Пул Первого ✓ Надежный источник
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