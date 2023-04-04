Авиация Белоруссии получила возможность атаковать ядерным оружием

Авиация Белоруссии получила возможность атаковать ядерным оружием
Фото: www.unsplash.com
Об этом заявил глава Минобороны России

Руководитель главного оборонного ведомства нашей страны Сергей Шойгу сообщил, что на сегодняшний день часть самолетов белорусской штурмовой авиации стала способна атаковать позиции противника ядерным оружием.

С таким заявлением российский министр выступил на совещании с руководящим звеном Вооруженных сил нашей страны.

Также руководитель российского Минобороны сообщил, что сегодня Североатлантический альянс прикладывает максимальные усилия для того, чтобы продолжить противостояние с Российской Федерацией и еще больше накалить обстановку на международной арене.

Шойгу сообщил, что сейчас у западной военной коалиции есть планы отправить в руки киевского режима более двух сотен мощных танков. Военная помощь украинскому государству будет только нарастать.

Тем временем, наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Представитель запорожских властей Владимир Рогов ранее сообщил, что Армии России удалось уничтожить одну из баз "Иностранного легиона" в Запорожье. Такую информацию публикует интернет-издание РИА ФАН.

К слову, сегодня был нанесен мощный удар по аэродрому в Одессе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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