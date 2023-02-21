Несколько чиновников задремали на выступлении Путина

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Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием продлилось практически два часа – подготовка к нему началась с раннего утра, когда в Гостинном дворе стали собираться приглашенные на мероприятие люди. В итоге некоторых зрителей послания скосила усталось, кто-то выключался даже на самых важных словах президента.
Первым сдался врач Лео Бокерия. Он немного задремал еще до начала выступления главы России.
Следом появилось видео с Ириной Винер, которая пыталась сражаться с сонливостью, но та взяла над ней верх – в результате голова тренера свалилась вниз.
Позже появились кадры с Владимиром Мединским, на которых он поочередно закрывает один глаз за другим – в Сети начали спортить, было ли это проверкой зрения или попыткой сохранить бодрость.
В трансляцию также попал момент на котором, сон одерживает верх над Леонидом Слуцким – он плавно прикрывает глаза и начинает терять равновесие.
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