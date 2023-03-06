Как изменился Зеленский после выборов президента и начала СВО на Украине. Фотохроника

На лице лидера появились необратимые изменения

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на свой пост в 2019-ом году. Он сменил на месте Петра Порошенко, став шестым главой страны за все время. К правлению он пришел в 41 год сразу с телевизионных экранов. Тогда профессия обязывала его всегда выглядеть презентабельно, чему он и старался следовать в своей президентской деятельности.

Во время выступлений в Раде Зеленский всегда предпочитал зачесывать волосы на бок, иногда появлясь на публике с легкой небритостью и без галстука.

Довольно часто он появлялся на важных мероприятиях в относительно бытовой одежде со свежим бронзовым загаром.

Одним из самых любимых костюмов у него был строгий черный, который он надел во время первой беседы с Джо Байденом в Вашингтоне.

Однако сразу же после начала СВО внешний вид Владимира Зеленского резко изменился. Он практически перестал бриться, появляясь везде в одежде цвета хаки. В первые дни конфликта президент Украины выходил на связь всегда очень потрепанным.

Спустя год после начала конфронтации с Россией лидер сумел привести себя в порядок. Однако на его лице появились необратимые изменения – овал сильно опал, количество морщин резко увеличилось, как и число седых участков волос на бороде и голове.