Как изменился Зеленский после выборов президента и начала СВО на Украине. Фотохроника

Владимир Зеленский, 2019 год. Фото: Tarasov/www.globallookpress.com Владимир Зеленский, 2020 год. Фото: Kovalyov Oleksiy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Владимир Зеленский, 2021 год. Фото: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch/www.globallookpress.com
Владимир Зеленский, 8 марта 2022 года. Фото: Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Владимир Зеленский, 11 марта 2022 года. Фото: Ukrinformukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Владимир Зеленский, 27 февраля 2023 года. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
На лице лидера появились необратимые изменения

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на свой пост в 2019-ом году. Он сменил на месте Петра Порошенко, став шестым главой страны за все время. К правлению он пришел в 41 год сразу с телевизионных экранов. Тогда профессия обязывала его всегда выглядеть презентабельно, чему он и старался следовать в своей президентской деятельности. 

Во время выступлений в Раде Зеленский всегда предпочитал зачесывать волосы на бок, иногда появлясь на публике с легкой небритостью и без галстука.

Владимир Зеленский, 2019 год. Фото: Tarasov/www.globallookpress.com

Довольно часто он появлялся на важных мероприятиях в относительно бытовой одежде со свежим бронзовым загаром.

Владимир Зеленский, 2020 год. Фото: Kovalyov Oleksiy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Одним из самых любимых костюмов у него был строгий черный, который он надел во время первой беседы с Джо Байденом в Вашингтоне.

Владимир Зеленский, 2021 год. Фото: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch/www.globallookpress.com

Однако сразу же после начала СВО внешний вид Владимира Зеленского резко изменился. Он практически перестал бриться, появляясь везде в одежде цвета хаки. В первые дни конфликта президент Украины выходил на связь всегда очень потрепанным.

Владимир Зеленский, 8 марта 2022 года. Фото: Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Владимир Зеленский, 11 марта 2022 года. Фото: Ukrinformukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Спустя год после начала конфронтации с Россией лидер сумел привести себя в порядок. Однако на его лице появились необратимые изменения – овал сильно опал, количество морщин резко увеличилось, как и число седых участков волос на бороде и голове.

Владимир Зеленский, 27 февраля 2023 года. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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