Как битва за Артемовск вбила клин между Зеленским и начальником ВСУ

Как битва за Артемовск вбила клин между Зеленским и начальником ВСУ
Владимир Зеленский. Фото:IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic/www.globallookpress.com
Напряженность в Незалежной нарастает

За ожесточенными боями, развернувшимися на территории украинского государства и бывших землях Незалежной наблюдает весь мир. Уже очевидно, что киевский режим проигрывает в битве за Артемовск. Как сообщают немецкие эксперты, ситуация вокруг этого города вызвала заметные разногласия между правящими на Украине лицами.

Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", серьезные споры возникли между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Незалежной Валерием Залужным еще несколько недель назад. Последний настаивал на том, что украинские войска нужно выводить, пока все военные не были перебиты.  

Всеми силами старавшийся выслужиться перед западными кураторами Зеленский придерживался другой точки зрения. Как сообщают немецкие аналитики издания Bild, на этом фоне у главы Украины и главного вояки страны возникли серьезные пререкания. Такую информацию публикует телеканал "360".

Более того, как сообщает источник, воюющие в битве за Артемовск незалежные не понимают, зачем продолжаются столкновения, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Тактика и приказы вышестоящих кажутся воякам лишенными смысла.

"Зачем нам окапываться, когда враг нас окружает?" – такие вопросы бродят в рядах ВСУ.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
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