Объявлено о российской спецоперации в Казахстане

В республике выступили с официальным заявлением

С января российские сотрудники ФСБ проводят на территории Казахстана спецоперацию совместно со специалистами казахстанских КНБ и МВД. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности республики.

Российские правоохранители помогают коллегам из Казахстана в борьбе с преступностью в Байконыре и Кызылординской области. К примеру, в начале года удалось поймать опасную ОПГ, которая отличалась особой жестокостью. Злоумышленники занимались хищением людей, вымогательством, кражами, покушениями на жизнь.

Еще одну спецоперацию сотрудники провели в Алматы, Кызылорде и Байконыре – там было задержано 13 лидеров и активных участников преступной группировки.

Ранее о том, что российские специалисты ФСБ принимают участие в операции по поимке преступников в Казахстане не сообщалось.