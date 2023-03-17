Объявлено о российской спецоперации в Казахстане

Объявлено о российской спецоперации в Казахстане
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
В республике выступили с официальным заявлением

С января российские сотрудники ФСБ проводят на территории Казахстана спецоперацию совместно со специалистами казахстанских КНБ и МВД. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности республики.

Российские правоохранители помогают коллегам из Казахстана в борьбе с преступностью в Байконыре и Кызылординской области. К примеру, в начале года удалось поймать опасную ОПГ, которая отличалась особой жестокостью. Злоумышленники занимались хищением людей, вымогательством, кражами, покушениями на жизнь. 

Еще одну спецоперацию сотрудники провели в Алматы, Кызылорде и Байконыре – там было задержано 13 лидеров и активных участников преступной группировки. 

Ранее о том, что российские специалисты ФСБ принимают участие в операции по поимке преступников в Казахстане не сообщалось.

Источник: КНБ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Истерика у Зеленского: зачем армия Украины напала на Запорожье

ВСУ попытались атаковать регион

"Гении в обходе санкций": в Японии восхитились экономическому маневру России

В Токио указывают на неэффективность западных рестрикций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей