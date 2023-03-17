Объявлено о российской спецоперации в Казахстане

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С января российские сотрудники ФСБ проводят на территории Казахстана спецоперацию совместно со специалистами казахстанских КНБ и МВД. Об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности республики.
Российские правоохранители помогают коллегам из Казахстана в борьбе с преступностью в Байконыре и Кызылординской области. К примеру, в начале года удалось поймать опасную ОПГ, которая отличалась особой жестокостью. Злоумышленники занимались хищением людей, вымогательством, кражами, покушениями на жизнь.
Еще одну спецоперацию сотрудники провели в Алматы, Кызылорде и Байконыре – там было задержано 13 лидеров и активных участников преступной группировки.
Ранее о том, что российские специалисты ФСБ принимают участие в операции по поимке преступников в Казахстане не сообщалось.
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