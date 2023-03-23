Вирусолог отверг возможность возникновения эпидемии сибирской язвы в России

Болезнь распространяется в человеческой популяции слабо

Несколько случаев заражения сибирской язвой вряд ли приведут к эпидемии, поскольку вирус почти не передается от человека к человеку, утверждает эпидемиолог Анатолий Альтштейн. Чаще всего болезнь переходит от животного к человеку.

Врач подчеркнул, что бацилла чувствительна к антибиотикам, поэтому хорошо поддается лечению. Однако без обращения к медикам вероятность летального исхода высока – около 15-20%.

В беседе с МИР24 специалист отметил, что волнения по поводу выявленных случаев болезни быть не должно, поскольку эпизоды не представляют серьезной угрозы для населения.