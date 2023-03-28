Карта "Дьявол" в судьбе Зеленского: что ждет Украину в 2023 году

Карта "Дьявол" в судьбе Зеленского: что ждет Украину в 2023 году
Фото: www.unsplash.com
Пророки бьют тревогу

Украинское государство остается в центре внимания всего мирового пространства. Дестабилизация ситуации в стране, которая может привести к глобальному конфликту, тревожит не только политических экспертов и военных, но и всевозможных медиумов и пророков. Астрологический расклад на текущий год не предвещает Незалежной ничего хорошего.

Заглянуть в будущее решила украинская гадалка Яна Тимощук. Таролог с прискорбием отметила, что в этом году украинское государство ждут страшные события – карты показывают кровавые битвы, огромные потери и большое горе, которое местным жителям придется хлебнуть из-за действий киевского режима.

Хуже всего украинским боевикам придется в июне. По прогнозам, именно этот месяц станет решающим – произойдет главное сражение, которое вполне вероятно обернется крахом киевского режима. Стоит отметить, что прогноз экстрасенса изобилует антироссийской риторикой, однако даже она видит, что дела украинских властителей плохи.

Печальная судьба ждет незалежного лидера Владимира Зеленского. На него выпала карта "XV аркан Дьявола". Украинским руководителем управляют коварные кураторы, которые ни перед чем не остановятся и спокойно пустят под нож самого президента-комика.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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