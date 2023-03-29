"Контрнаступление" Зеленского окончательно провалилось

"Контрнаступление" Зеленского окончательно провалилось
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина вдруг заговорила о мире
У ВСУ уже нет времени

Упорное желание Вооруженных сил Украины удержать Бахмут вызвано необходимостью Киева накопить необходимые резервы в тылу. Только так режим Владимира Зеленского сможет, по мнению Банковой, вернуть интерес западных обывателей к происходящему на Украине.

Политолог Ростислав Ищенко указывает, что причина вызвана тактическим провалом ВСУ – после Бахмута фронт могут прорвать и в Авдеевке. Учитывая, что российские войска выдут в этом случае на рубеж Славянск-Краматорск, Авдеевка позволит ВС РФ обойти противника с фланга и перерезать ему коммуникации.

Именно поэтому, считает эксперт, контрнаступление оказалось для ВСУ на грани провала. После прорыва фронта на двух участках в нем не будет никакого смысла – россияне будут наступать на запорожскую группировку украинских войск.

"Как только украинские подразделения начнут двигаться вперед, ВС России тут же ударят в тыл. В указанных условиях не наступают – это гарантия поражения", – объяснил Ищенко.

Сам украинский лидер выразил желание обсудить конфликт с РФ с китайской стороной – Зеленский заявил, что готов переговорить с Си Цзиньпином, передает телеканал "360".

"Свободная Пресса" сообщает, что на днях ВС РФ сорвали наступление противника в Запорожской области, нанеся массированный удар по позициям украинских подразделений.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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