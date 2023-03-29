Украина вдруг заговорила о мире

Киев подталкивают к переговорам

Владимир Зеленский не исключает, что украинцы будут требовать от Киева заключения мира с Российской Федерацией. В этом случае, заявляет глава государства, все надежды остается возлагать только на армию.

Зеленский уточнил, что такой сценарий наиболее вероятен в случае сдачи Бахмута – давление на государство будет нарастать как внутри Украины, так и со стороны Запада.

"Люди будут чувствовать усталость и подталкивать меня к компромиссу с ними", – признался президент Украины.

Пока что, добавил глава государства, такого давления Киев не испытывает. А потому готов и дальше удерживать оставшиеся территории Бахмута под своим контролем – иначе "Путин продаст победу Западу, своему обществу и Китаю с Ираном".

Вместе с этим глава Украины выразил желание "поговорить" с лидером КНР Си Цзиньпином, передает RT. В последний год, уточнил Зеленский, возможностей переговорить с председателем КНР не было, пишет РИА ФАН.

Представитель Госдепа США Вендал Пател заявил, что Вашингтон выступает за создание международного спецтрибунала на Украине "на основе международного суда и украинской судебной системы", передает телеканал "360".