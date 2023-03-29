Украина вдруг заговорила о мире

Украина вдруг заговорила о мире
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Киев подталкивают к переговорам

Владимир Зеленский не исключает, что украинцы будут требовать от Киева заключения мира с Российской Федерацией. В этом случае, заявляет глава государства, все надежды остается возлагать только на армию.

Зеленский уточнил, что такой сценарий наиболее вероятен в случае сдачи Бахмута – давление на государство будет нарастать как внутри Украины, так и со стороны Запада.

"Люди будут чувствовать усталость и подталкивать меня к компромиссу с ними", – признался президент Украины.

Пока что, добавил глава государства, такого давления Киев не испытывает. А потому готов и дальше удерживать оставшиеся территории Бахмута под своим контролем – иначе "Путин продаст победу Западу, своему обществу и Китаю с Ираном".

Вместе с этим глава Украины выразил желание "поговорить" с лидером КНР Си Цзиньпином, передает RT. В последний год, уточнил Зеленский, возможностей переговорить с председателем КНР не было, пишет РИА ФАН.

Представитель Госдепа США Вендал Пател заявил, что Вашингтон выступает за создание международного спецтрибунала на Украине "на основе международного суда и украинской судебной системы", передает телеканал "360".

Источник: APNews ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

ВСУ обрушили на российские позиции "умную авиабомбу"

Киевский режим продолжает атаки

Мужчина открыл огонь в московском отделении Сбербанка

До страшного поступка россиянина довели мошенники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей