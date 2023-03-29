Украинский дрон ударил по газовой станции в Белгороде - СМИ

По некоторым данным, беспилотник запустили из Харьковской области

В СМИ сообщают, что беспилотник, принадлежащий украинским подразделениям, атаковал газонасосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Инцидент произошел еще двумя днями ранее, о нем сообщили лишь спустя двое суток.

Согласно приведенным данным, БПЛА атаковал объект инфраструктуры, нанеся повреждения газопроводу и резервуару, уточняет "Радио 1". Министерство обороны РФ не стало комментировать инцидент. Пострадавших нет, передает "Общественная служба новостей". Резервуар оказался пустым, пишет телеканал "360".

По неподтвержденной версии, дрон запустили из Волчанска, оставленного российскими войсками еще в сентябре 2022 года. Город расположен в шести километрах от российских границ.