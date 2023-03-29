Украинский дрон ударил по газовой станции в Белгороде - СМИ

Украинский дрон ударил по газовой станции в Белгороде - СМИ
Фото: РИА Новости
По некоторым данным, беспилотник запустили из Харьковской области

В СМИ сообщают, что беспилотник, принадлежащий украинским подразделениям, атаковал газонасосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Инцидент произошел еще двумя днями ранее, о нем сообщили лишь спустя двое суток.

Согласно приведенным данным, БПЛА атаковал объект инфраструктуры, нанеся повреждения газопроводу и резервуару, уточняет "Радио 1". Министерство обороны РФ не стало комментировать инцидент. Пострадавших нет, передает "Общественная служба новостей". Резервуар оказался пустым, пишет телеканал "360".

По неподтвержденной версии, дрон запустили из Волчанска, оставленного российскими войсками еще в сентябре 2022 года. Город расположен в шести километрах от российских границ.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ обрушили на российские позиции "умную авиабомбу"

Киевский режим продолжает атаки

Северокорейский спецназ в деле: военкор Сладков выступил с важным заявлением по СВО

КНДР готова участвовать в конфликте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей