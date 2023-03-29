Россия начала сжигать технику НАТО с помощью лазера

Россия начала сжигать технику НАТО с помощью лазера
US Navy/www.globallookpress.com
Точное целеуказание позволяет артиллерии бить без малейшего промаха

Военная техника стран Североатлантического альянса, переданная на нужды ВСУ, попала под удары сверхточных снарядов, сброшенных российскими дронами в зоне СВО.

В социальных сетях опубликовали кадры, на которых предполагаемая техника уничтожается после точного попадания артиллерийских 152-мм припасов "Краснополь".

Как пишет "Военное дело", цель была поражена благодаря точному наведению от разведывательного дрона с помощью лазера. Мощнейший удар поразил польскую самоходку AHS Krab, а также бронированный тягач на танковой базе – немецкий Bergerpanzer 2.

Как пишет "Пятый канал", российская артиллерия активно работает в направлении Северска, где украинские подразделения прочно обосновались, превратив свой тыл в крепость. Артрасчеты работают при поддержке ударных вертолетов Ка-52.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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