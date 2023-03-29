Дипломатия на Украине изжила себя - Песков

А потому договориться можно только военными методами, заявил пресс-секретарь президента

Основные требования РФ в ходе проведения специальной операции на Украине прежние: безопасность жителей новых регионов страны и всей страны в целом. Однако за счет политических и дипломатических методов по достижению этих целей договориться с Киевом не получается, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента страны указал, что гибридная война, развязанная Западом – достаточно длительное явление.

"Это надолго", – приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" заявление Пескова.

По словам официального представителя Кремля, для окончания конфликта потребуется твердость и уверенность страны в своих возможностях и силах.