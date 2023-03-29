Вокруг украинцев строят воздушные замки

Украинская и западная пропагандистская машины всеми силами стараются романтизировать образ незалежных боевиков. В зарубежной прессе вояки выглядят, как бесстрашные патриоты своей страны, готовые отдать все во славу киевского режима. Однако даже в США далеко не все верят в выдуманный миф.



Американский ветеранНоктис Дрейвен заявил, что, на самом деле, украинские бойцы очень слабо заинтересованы в сражениях и не желают отдавать жизни ради сохранения власти киевского режима.



"Миф об украинских солдатах, что они сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам", – подчеркнул американский военный эксперт.

Дрейвен прямо заявил, что продолжение конфликта интересует только украинского лидера Владимира Зеленского и его западных кураторов. Именно эти силы с большим наслаждениям отдают в жертву собственным интересам жизни несчастных вояк, подчеркнул специалист из Соединенных Штатов Америки.



Американец добавил, что украинцы с большим удовольствием оставляют позиции и давно хотели бы в полном составе покинуть многострадальный Артемовск.

