Американский военный развенчал главный миф о ВСУ

Американский военный развенчал главный миф о ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Вокруг украинцев строят воздушные замки

Украинская и западная пропагандистская машины всеми силами стараются романтизировать образ незалежных боевиков. В зарубежной прессе вояки выглядят, как бесстрашные патриоты своей страны, готовые отдать все во славу киевского режима. Однако даже в США далеко не все верят в выдуманный миф.

Американский ветеранНоктис Дрейвен заявил, что, на самом деле, украинские бойцы очень слабо заинтересованы в сражениях и не желают отдавать жизни ради сохранения власти киевского режима.

"Миф об украинских солдатах, что они сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам", – подчеркнул американский военный эксперт.

Дрейвен прямо заявил, что продолжение конфликта интересует только украинского лидера Владимира Зеленского и его западных кураторов. Именно эти силы с большим наслаждениям отдают в жертву собственным интересам жизни несчастных вояк, подчеркнул специалист из Соединенных Штатов Америки.

Американец добавил, что украинцы с большим удовольствием оставляют позиции и давно хотели бы в полном составе покинуть многострадальный Артемовск.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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