Фермеры бьют тревогу

Украинское государство под крепкой рукой киевских властителей продолжает опускаться на самое дно. Защищать интересы простых жителей никто не собирается, они стали жертвой преступного фашистского режима. Об очередной напасти рассказали украинские фермеры.



Как подчеркнул почетный президент фермерской ассоциации Украины Николай Стрижак, все опасения земледельцев по поводу отмены моратория на торговлю земельными угодьями полностью оправдались. Сейчас в Незалежной идет активная скупка земли. Однако ее приобретают далеко не фермеры.

"Бандиты, прокуроры, судьи, государственные служащие и чиновники – все, как мы с вами прогнозировали", – сокрушается фермер.

Стрижак добавил, что при приобретении земли используются различные преступные схемы, которые позволяют мошенникам обогатиться. Украина фактически пошла с молотка.



Напомним, мораторий на торговлю землями, пригодными для ведения сельского хозяйства, был снят в 2021-м году, норма проработала два десятилетия.

