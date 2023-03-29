В Британии предрекли крах Украине после слов Зеленского об Артемовске

В Британии предрекли крах Украине после слов Зеленского об Артемовске
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
За рубежом внимательно следят за развитием событий

Недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского о катастрофических последствиях грядущего поражения в Артемовске получили широкий резонанс на Западе. Британцы и вовсе считают, что совсем скоро киевский режим рухнет, как карточный домик.

В беседе с зарубежными журналистами пан Зеленский заявил, что в случае проигрыша Вооруженных сил Незалежной в битве за Бахмут (украинское название Артемовска) последствия для Киева будут сокрушительными. Тогда усилятся позиции тех, кто стремится достичь компромисса с Россией.

"Надо было думать раньше, когда соглашался на сделку с натовцами, а теперь все – наступает крах твоей стране", – со злорадством пишут уставшие от украинского вопроса британцы.

Другие также напоминают, что Североатлантический альянс дал слово "воевать с Россией до последнего украинца".

"Компромисса не избежать. Сколько украинцев умерли, пока их президент наслаждался славой?" – с негодованием вопрошают жители Великобритании.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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