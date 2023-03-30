Готовится к уходу: раскрыта причина вероятной отставки Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с заявлением об уходе ВСУ из Бахмута (Артемовска). Он выразил мнение, что после этого западные страны начнут оказывать на Киев серьезное давление, настаивая на начале переговоров с Москвой. Также, по его словам, это скажется на моральном духе общества и солдат.
Военный эксперт Юрий Кнутов оценил сказанное Зеленским о Бахмуте. Он выразил мнение, что слова были связаны с продвижением российских сил в населенном пункте, и теперь бежать украинским военным некуда – артиллерия бьет по всем выходам из города.
Сейчас, отметил эксперт, глава Украины прикладывает все усилия, чтобы не допустить сдачи Бахмута. В этом направлении он совокупно перебросил около 80 тыс солдат. Группировка такой численности представляет серьезную угрозу для ВС РФ, и российское командование это понимает, стараясь сделать все для ее предотвращения.
Тем не менее, Кнутов заявляет, что Зеленский своим высказыванием о Бахмуте уже начинает готовить общество к сдаче города. При этом у него есть основания говорить, будто бы сделал все, чтобы сохранить населенный пункт, а решение принял под давлением Запада.
"Он готовит для себя пути к отходу", – сказал аналитик в беседе с "Пятым каналом".
По словам эксперта, если город будет сдан, то США и Европа могут убрать Владимира Зеленского с поста, поставив вместо него, к примеру, Залужного.
Ранее американские журналисты заявляли, что для Украины потеря Бахмут скорее станет политическим поражением, а не военным, сообщает телеканал "360".
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