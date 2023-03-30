В Киеве требуют нацелить на Россию ядерное оружие

Автор инициативы уже предлагал переименовать РФ в "Московию"

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой инициаторы предлагают Киеву убедить Соединенные Штаты в размещении ядерного оружия на территории страны.

Как отмечает источник, авторы петиции требуют возвращения ядерного статуса Украине и объявления о выходе из Будапештского меморандума. Однако с одним условием: американцы разместят на Украине боеголовки.

В петиции говорится, что указанные меры крайне необходимы для "ядерного сдерживания" Российской Федерации.

Для рассмотрения петиции Зеленским необходима поддержка в 25 тысяч голосов в течение трехмесячного срока. Пока что она смогла набрать немногим более 200 голосов. Инициатор – некий Андрей Гасай, разместивший несколько месяцев назад петицию о переименовании Украины в "Киевскую Русь".