Поляк 13 лет жил с мумией матери

Мужчина не смог принять ее смерть

Леденящие душу новости пришли из Польши. Там пожилой местный житель на протяжении 13 лет жил с мумией собственной родительницы, разговаривал с ней и смотрел телевизор.



Женщина отдала Богу душу в 2010-м году. Однако ее безутешный наследник не мог смириться с утратой. В итоге поляк откопал труп своей матери и продолжил жить вместе с ней.



Страшная тайна польского гражданина вскрылась после того, как к нему решил наведаться зять. Поведение пожилого мужчины вызвало подозрения у его родственника и он вызвал медиков. Они-то и обнаружили в квартире мумифицированный труп женщины, передает интернет-издание "МИР24".

