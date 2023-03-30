Весенний паводок затопил две федеральные трассы в России

Весна - жестокое время

В начале апреля от льда начнут освобождаться водоемы в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Коми. В Удмуртии под напором потоков талой воды провалился участок федеральной трассы М-7. Транспорт пришлось перекрыть на двое суток.

Дорогу отремонтировали. А во время восстановительных работ водители проезжали обходным путем в 150 километров, передает телеканал МИР24.

Участок федеральной трассы М-10 Москва-Петербург затоплен из-за разлившейся реки. Организован объезд – по платной дороге, за которую денег брать не будут.

"Из-за разлива Оки в Рязанской области затопило 150 дворов. Уровень воды там поднялся почти на четыре с половиной метра. Паводковая ситуация ухудшается и в других регионах. Ожидают, что в Приморье уровень воды в реках поднимется до двух с половиной метров. В Якутии, на севере Красноярского края и в Ханты-Мансийском автономном округе – до полутора", – говорится в материале.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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