Озвучен прогноз погоды на неделю с 3 по 9 апреля

Дождь ожидается только в один день

Первая неделя апреля в плане погоды для европейской части России будет переходной к настоящему приходу весны, утверждает ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.

В начале ожидается облачность, не исключены дожди в вечернее время. В среднем температура будет варьироваться от +12 до +15 °C в дневное время. Вторник обещает быть самым дождливым днем на неделе. 

Со среды и до воскресенья орбита будет под влиянием антициклона скандинавского происхождения. Днем температура будет примерно от +8 до +13 °C, сообщает МИР 24

Источник: МИР 24 ✓ Надежный источник
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