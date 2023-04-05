Непогода на Дальнем Востоке привела к отмене десятков авиарейсов

Пассажирам не добраться до аэропорта

Из-за непогоды, обрушившейся на Таймыр, в Норильске задержали несколько авиарейсов. Ожидается снег, метель и ветер до 30 метров в секунду.

Как пишет телеканал МИР24, из-за непогоды задерживаются рейсы из Москвы, Новосибирска, Минеральных Вод и Екатеринбурга.

Сильный ветер в Норильске привел запрету для движения всех видов автотранспорта в аэропорт. Пассажиров доставляли к воздушной гавани исключительно на автобусах и вездеходах.



