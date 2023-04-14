В Москве объявили "желтый уровень" погодной опасности

Виной всему сильнейший ветер

Желтый уровень погодной опасности объявлен в российской столице из-за сильного ветра. Порывы достигают 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

Как отмечает источник, такая погода в Москве сохранится до вечера 16 апреля.

Центральную Россию ждет ощутимое похолодание. Главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец указал, что в пасхальные выходные температура дойдет до трех градусов ниже нуля в ночное время суток, отмечает телеканал МИР24.