В Москве объявили "желтый уровень" погодной опасности

Виной всему сильнейший ветер

Желтый уровень погодной опасности объявлен в российской столице из-за сильного ветра. Порывы достигают 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.

Как отмечает источник, такая погода в Москве сохранится до вечера 16 апреля.

Центральную Россию ждет ощутимое похолодание. Главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец указал, что в пасхальные выходные температура дойдет до трех градусов ниже нуля в ночное время суток, отмечает телеканал МИР24.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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