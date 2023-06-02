Москвичей предупредили о прохладных выходных

В первой половине июня погода столицу не порадует

Замглавы ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков Анатолий Цыганков рассказал, что москвичей ждут прохладные выходные.

"Числа до 10 июня такая погода будет – неустойчивая. Сегодня тепло, до +26 °С. Днём ждём прохождения холодного фронта. Ночью может быть гроза. Температура завтра понизится: +14...+15 °С", – указал синоптик.

По словам Цыганкова, в ночь на 4 июня в низких местах ожидаются заморозки до 1 градуса ниже нуля. Тепло придет лишь к середине месяца, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".