На юг России обрушились мощнейшие ливни

На юг России обрушились мощнейшие ливни
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Тысячи жителей остались без воды

Ряд российских регионов остался во власти дождевой стихии. Согласно приведенным данным, под сильным затоплением оказались дороги и дворы в Краснодарском крае. Для ликвидации последствий в Гремячем Ключе привлечены все необходимые резервы.

Как отмечает источник, из-за выхода берегов в реке Мацеста остановлена работа трех водоводов, более 3000 жителей остались без воды, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Штормовое предупреждение объявлено и на Северном Кавказе.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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