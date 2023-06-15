На юг России обрушились мощнейшие ливни

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Ряд российских регионов остался во власти дождевой стихии. Согласно приведенным данным, под сильным затоплением оказались дороги и дворы в Краснодарском крае. Для ликвидации последствий в Гремячем Ключе привлечены все необходимые резервы.
Как отмечает источник, из-за выхода берегов в реке Мацеста остановлена работа трех водоводов, более 3000 жителей остались без воды, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Штормовое предупреждение объявлено и на Северном Кавказе.
Во всем мире внимательно следят за словами нашего президента