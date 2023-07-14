Москвичам пообещали июльское тепло

Однако без сложностей у погоды в столице не получится

В ближайшие выходные погода в Европейской части России будет определяться активностью циклона. По словам руководителя "Метео" Александра Шувалова, вихри воздушных масс уже надвигаются на центральные регионы страны с запада. 

"Идет с хорошей скоростью, порядка 45-50 километров в час, и за считанные часы, уже завтра в ночь достигнет Воронежской области, а затем продвинется на Тамбовскую и так далее на восток", – сообщил метеоролог для МИР 24.

В Москве температура поднимется до 22 градусов – а уже с 16 июля воздух прогреется до 25. Все воскресенье погода будет сухой (либо сопровождаться совсем небольшими дождями).

Источник: МИР 24 ✓ Надежный источник
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