Москвичам пообещали июльское тепло

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В ближайшие выходные погода в Европейской части России будет определяться активностью циклона. По словам руководителя "Метео" Александра Шувалова, вихри воздушных масс уже надвигаются на центральные регионы страны с запада.
"Идет с хорошей скоростью, порядка 45-50 километров в час, и за считанные часы, уже завтра в ночь достигнет Воронежской области, а затем продвинется на Тамбовскую и так далее на восток", – сообщил метеоролог для МИР 24.
В Москве температура поднимется до 22 градусов – а уже с 16 июля воздух прогреется до 25. Все воскресенье погода будет сухой (либо сопровождаться совсем небольшими дождями).
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