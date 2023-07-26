Москвичей предупредили о переменчивой погоде в выходные

Возможны жара и проливные дожди

Середина недели в столичном регионе будет богата на погодные события. Метеорологи предсказывают, что в ближайшее время в Москве ожидается гроза с сильными порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Как сообщает телеканал "360", с четверга в столице будет жарко – до +27 ° C. Затем снова придет ненастье. Специалисты предупреждают, что в пятницу и субботу возможны дожди в разных районах города.

Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, составит 741 миллиметр ртутного столба, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

