На юг России надвигается экстремальная жара

На юг России надвигается экстремальная жара
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В ближайшие дни в некоторых регионах ожидается аномальная погода

На этой неделе жителям некоторых городов страны стоит быть особенно осторожными и беречь себя. Сообщается, что на юг России надвигается экстремальная жара. Аномально высокая температура воздуха ожидается в 11 регионах страны.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, особенно жаркая погода прогнозируется в Республике Калмыкия, Краснодарском крае, на Ставрополье, а также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. "Свободная пресса" уточняет, что температура в этих регионах может достигнуть отметки в 40-43 градуса.

Также экстремально высокую температуру стоит ожидать и в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Как пишет МИР24, в этих регионах будет немного прохладнее. Сообщается, что столбики термометра поднимутся до 37 градусов.

Кроме того, синоптик уточнил, что в дни аномальной жары повышается показатель ультрафиолетового излучения. Чтобы обезопасить себя, необходимо как можно меньше находиться на улице, не забывать про очки и головные уборы, а также защищаться от солнца.

В такую погоду важно не только защищать себя от воздействия ультрафиолета, но и правильно питаться. Ранее "Утро.ру" писало, что употребление холодных продуктов в жаркие дни может спровоцировать негативные последствия для организма.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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