Москвичей ждет осень в конце августа

Тепло в этом году уже не будет

Конец летнего сезона явно не порадует жителей Москвы купальной температурой – в городе ожидается не выше 20 градусов, указал главный специалист "Фобоса" Михаил Леус.

Жара в столицу уже не вернется – конец августа будет больше напоминать осень. К 26-27 августа, однако, воздух прогреется до температуры выше 20 градусов, указывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А со вторника и вплоть до субботы, 26 августа, в Москве ожидаются ежедневные дожди.


Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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