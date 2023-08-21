Москвичей ждет осень в конце августа

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Конец летнего сезона явно не порадует жителей Москвы купальной температурой – в городе ожидается не выше 20 градусов, указал главный специалист "Фобоса" Михаил Леус.
Жара в столицу уже не вернется – конец августа будет больше напоминать осень. К 26-27 августа, однако, воздух прогреется до температуры выше 20 градусов, указывает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
А со вторника и вплоть до субботы, 26 августа, в Москве ожидаются ежедневные дожди.
Контрудар ВСУ фактически провалился