Аномальный сентябрь: на северо-восток России надвигается осенняя жара

Аномальный сентябрь: на северо-восток России надвигается осенняя жара
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Погода в стране бьет все рекорды

В Ненецком автономном округе, республике Коми, Забайкалье и в Амурской области ожидается аномально высокая температура – на 7-9 градусов выше климатической нормы, указывает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

Наиболее значимые аномалии прогнозируются именно на северо-востоке европейской части РФ из-за надвигающейся "адвекции воздушных масс". Температура местами будет доходить до 21 градуса, что является для местных регионов крайне высоким значением.

В азиатской части России – Забайкалье и Амурской области – температура также бьет все рекорды. 6 и 7 сентября в Чите прогнозируется аж до 32 градусов, в Благовещенске – до 29.

Тем временем в Приморье разбираются с последствиями ущерба от тайфуна и наводнений. В правительстве региона заявили, что полученный стихией урон оценивается в 10 миллиардов рублей, передает телеканал МИР 24.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Объявлено о новой должности Суровикина

Источники выдали информацию

Польша послала Путину предупреждающий сигнал

Журналисты расшифровали намек Варшавы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей