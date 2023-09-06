Аномальный сентябрь: на северо-восток России надвигается осенняя жара

Погода в стране бьет все рекорды

В Ненецком автономном округе, республике Коми, Забайкалье и в Амурской области ожидается аномально высокая температура – на 7-9 градусов выше климатической нормы, указывает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее значимые аномалии прогнозируются именно на северо-востоке европейской части РФ из-за надвигающейся "адвекции воздушных масс". Температура местами будет доходить до 21 градуса, что является для местных регионов крайне высоким значением.

В азиатской части России – Забайкалье и Амурской области – температура также бьет все рекорды. 6 и 7 сентября в Чите прогнозируется аж до 32 градусов, в Благовещенске – до 29.

Тем временем в Приморье разбираются с последствиями ущерба от тайфуна и наводнений. В правительстве региона заявили, что полученный стихией урон оценивается в 10 миллиардов рублей, передает телеканал МИР 24.