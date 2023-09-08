Россиянам пообещали сразу три бабьих лета

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На европейской части России нужно ждать сразу три бабьих лета из-за плавного перехода от метеорологического лета к метеорологической осени. Как указывает главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, октябрь также выдастся теплым и солнечным.
На севере западной России ожидается 30-процентный дефицит осадков, а к югу их будет больше на 10-15%. Столичный регион окажется в климатической зоне, отмечает телеканал МИР 24.
"Впереди нас ждет молодое, классическое и старое бабье лето", – отметил специалист, указав, что все три периода с различными интервалами прокатятся по России.
Молодое бабье лето, пояснил Тишковец, наступает в конце августа, классическое – в середине сентября, а старое – в первой половине октября. Поэтому октябрь порадует россиян золотой осенью.
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