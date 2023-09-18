Россиянам пообещали лето в конце сентября

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Предпоследняя неделя в сентября в западной части России выдастся очень теплой – норма превысит 4-5 градусов, указал глава "Метео" Александр Шувалов.
Начиная со среды температура местами поднимется до 24 градусов, а в Воронеже и Белгороде – до 26. Ночью воздух будет не ниже 5 градусов тепла.
"Язык" тепла растянулся до Урала. А дефицит осадков будет чувствоваться еще долгое время, уточняет МИР 24. Такая погода пожароопасна.
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