Россиянам пообещали лето в конце сентября

Погода в европейской части страны выдастся почти жаркой

Предпоследняя неделя в сентября в западной части России выдастся очень теплой – норма превысит 4-5 градусов, указал глава "Метео" Александр Шувалов.

Начиная со среды температура местами поднимется до 24 градусов, а в Воронеже и Белгороде – до 26. Ночью воздух будет не ниже 5 градусов тепла.

"Язык" тепла растянулся до Урала. А дефицит осадков будет чувствоваться еще долгое время, уточняет МИР 24. Такая погода пожароопасна.